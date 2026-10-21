Силуанов: план по дивидендам компаний с госучастием перевыполнен
План по дивидендам от компаний с госучастием в этом году перевыполнен почти на 100 млрд руб., поступления превысят 800 млрд руб. Об этом сообщил кандидат на пост вице-премьера – министра финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.
«План по дивидендам от компаний с участием государства перевыполнен почти на 100 млрд руб. Эта цифра составит более 800 млрд руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Силуанов добавил, что Минфин работает над созданием условий для выхода компаний на IPO.
В начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что число компаний в собственности государства, которые могли бы выйти на публичные торги, подходит к концу. Вместе с тем, это не значит, что таких компаний нет.
Моисеев говорил, что Минфин подключает в обсуждение вопроса IPO таких компаний с другими ведомствами, но они это не очень поддерживают, а дискуссия проходит в «достаточно вялотекущем режиме».