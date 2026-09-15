Минфин работает над выводом региональных компаний с долей госучастия на IPO

В ноябре 2025 г. IPO провела госкомпания Дом.РФ. Это стало первым приватизационным IPO с 2020 г. Объем привлеченных средств составил 25 млрд руб., в результате размещения доля государства в капитале снизилась со 100 до 89,9%. Институциональные инвесторы получили право на выкуп 70% от предложенного объема, розничные – 30%. Торги состоялись по верхней границе ценового диапазона (1750 руб. за акцию). Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд руб.