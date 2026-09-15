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Минфин работает над выводом региональных компаний с долей госучастия на IPO

Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин готовит изменения в законодательство, которые позволят региональным компаниям с долей госучастия выходить на IPO. Об этом сказал директор департамента Минфина России Алексей Яковлев на форуме РБК «Кэпитал маркетс».

«Единственное, мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением по закону о приватизации – нельзя продавать доли соответственно субъектов компании посредством организованных торгов. Мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство, чтобы эти ограничения снять, и надеюсь, что в ближайшее время выйдем с таким кейсом», – рассказал он.

3 сентября «Ведомости» писали, что число компаний в собственности государства, которые могли бы выйти на публичные торги, подходит к концу. Об этом сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в ходе сессии ВЭФа. Он сообщил, что Минфин уже призывает иные ведомства включиться в обсуждение этого вопроса.

В ноябре 2025 г. IPO провела госкомпания Дом.РФ. Это стало первым приватизационным IPO с 2020 г. Объем привлеченных средств составил 25 млрд руб., в результате размещения доля государства в капитале снизилась со 100 до 89,9%. Институциональные инвесторы получили право на выкуп 70% от предложенного объема, розничные – 30%. Торги состоялись по верхней границе ценового диапазона (1750 руб. за акцию). Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд руб.

В конце 2023 г. министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин составил список из 30 компаний с госучастием с потенциалом приватизации.

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