Дом.РФ привлек в ходе IPO 25 млрд рублей
IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за одну акцию. Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках размещения, в начале торгов составит около 315 млрд руб. По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.
Сверх суммы, собранной на IPO, для обеспечения механизма стабилизации корпорация размещает акции в объеме около 2 млрд руб. Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников также куплены бумаги в объеме 4 млрд руб. Они находятся под управлением внешнего профессионального оператора.
Мосбиржа допустила к торгам акции Дом.РФ с 20 ноября. Бумаги получат тикер DOMRF и войдут в котировальный список первого уровня площадки.
10 ноября Дом.РФ официально сообщил о планах провести IPO. Привлеченные деньги пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Государство в качестве акционера корпорации не будет продавать принадлежащие ему акции и сохранит мажоритарную долю в капитале.