Дом.РФ привлек в ходе IPO 25 млрд рублей

IPO прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за одну акцию. Рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках размещения, в начале торгов составит около 315 млрд руб. По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.