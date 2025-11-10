Дом.РФ официально объявил о намерении провести IPO
Дом.РФ официально сообщил о планах проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже.
Госкоорпорация планирует получение листинга и начало торгов акциями на площадке в ноябре. Ожидается, что бумаги включат в котировальный список первого уровня. Инвесторам будут предложены только акции, выпускаемые в рамках допэмиссии по открытой подписке. Привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.
Государство как действующий акционер Дом.РФ не собирается продавать принадлежащие ему акции в ходе размещения, сохранив мажоритарную долю в капитале после IPO.
Число акций, размещаемых в рамках первичного публичного размещения, будет определено по итогам букбилдинга. Предельный объем допэмиссии госкорпорации, зарегистрированной Банком России, составляет 28,5 млн акций номиналом 1400 руб. Сейчас уставный капитал Дом.РФ разделен на 161,8 млн акций. При условии полного размещения допэмиссии ее доля в увеличенном уставном капитале составит 15%.
Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Заявки на покупку акций можно будет подать через брокеров.
20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле о планах компании привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO порядка 10% акций. Он уточнил, что привлеченные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Кроме того, планируется инвестировать в инфраструктуру регионов порядка 50 млрд руб.