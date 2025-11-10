Дом.РФ официально объявил о намерении провести IPO

20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле о планах компании привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив на IPO порядка 10% акций. Он уточнил, что привлеченные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Кроме того, планируется инвестировать в инфраструктуру регионов порядка 50 млрд руб.