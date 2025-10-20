Газета
Главная / Инвестиции /

Мутко сообщил Путину о планах привлечь до 30 млрд рублей на IPO

Средства направят на финансирование проектов 1 млн «квадратов» жилья
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Госкорпорация Дом.РФ планирует привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Об этом гендиректор компании Виталий Мутко сообщил президенту Владимиру Путину на встрече в Кремле.

На встрече Мутко рассказал, что за последние пять лет Дом.РФ увеличила активы в пять раз до 6 трлн руб. Прибыль госкорпорации выросла втрое. По итогам 2024 г. она составила около 70 млрд руб., в текущем году ожидается около 90 млрд руб., а в следующем компания выйдет на плато в 100 млрд. руб.

Мутко отметил, что компания стабильно выплачивает дивиденды в течение пяти лет, а ее ROE составляет около 20%. Доходность на акцию держится на уровне 10–11%, что вызывает значительный интерес инвесторов. Мутко также отметил, что Дом.РФ – первая за 18 лет компания финансового рынка после Сбербанка, которая проводит IPO.

Минфин: IPO Дом.РФ состоится в конце ноября

Инвестиции / Эмитенты

Средства, полученные от первичного размещения акций, будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать около 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Также планируется инвестировать в инфраструктуру регионов около 50 млрд руб.

Мутко сообщил, что компания решила все организационные вопросы с Банком России, Мосбиржей и правительством. Были изменен устав и зарегистрирован проспект акций. Целью является увеличение доли фондового рынка до 66% от ВВП страны к 2030 г.

Путин поинтересовался, не приведет ли сокращение объема ипотеки на 20% в текущем году к уменьшению денежных поступлений. Мутко пояснил, что структура приобретения жилья изменилась: сейчас 65% покупок совершается с использованием ипотеки, тогда как ранее этот показатель достигал 80-90%. Он подчеркнул, что переход на проектное финансирование, инициированный президентом, стал фундаментальной реформой, которая стабилизировала жилищное строительство.

В заключение Мутко заверил, что после выхода на IPO компания сохранит свою основную направленность на развитие жилищной сферы и поддержку граждан, продолжая выполнять функции института развития, но при этом станет более прозрачной и ответственной перед новыми акционерами.

В сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что IPO Дом.РФ состоится в конце ноября 2025 г.

