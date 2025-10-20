Мутко сообщил Путину о планах привлечь до 30 млрд рублей на IPO

На встрече Мутко рассказал, что за последние пять лет Дом.РФ увеличила активы в пять раз до 6 трлн руб. Прибыль госкорпорации выросла втрое. По итогам 2024 г. она составила около 70 млрд руб., в текущем году ожидается около 90 млрд руб., а в следующем компания выйдет на плато в 100 млрд. руб.