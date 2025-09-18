Газета
Минфин: IPO Дом.РФ состоится в конце ноября

Ведомости

Первичное размещение акций (IPO) госкорпорации Дом.РФ пройдет в конце ноября 2025 г. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

«Мы абсолютно убеждены, что Дом.РФ выйдет на рынок в конце ноября», – подчеркнул он.

Власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу в 2024 г. 20 мая 2025 г. Моисеев говорил, что IPO может состояться в ноябре 2025 г. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Кроме того, правительство одобрило внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.

Организатором IPO станет ВТБ. Глава банка Андрей Костин на ПМЭФе сообщал, что подготовка уже ведется. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко уточнял, что параметры сделки, включая объем и цену, еще не определены. Ожидается, что к 2030 г. госкорпорация сможет внести вклад в размере 1 трлн руб. в капитализацию российского фондового рынка.

2 сентября Дом.РФ сменил правовую форму с акционерного общества на публичное акционерное общество (ПАО).

