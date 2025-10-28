Минфин: волатильность на фондовом рынке не остановит IPO Дом.РФ
Рост волатильности фондового рынка и и ухудшение геополитической конъюнктуры не остановит подготовку к первичному размещению акций (IPO) Дом.РФ. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
«Я бы, честно говоря, сказал так, что это крайний случай. То есть, это должно что-то такое произойти радикальное», – отметил Моисеев (цитата по «РИА Новости»).
20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация планирует привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Полученные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать порядка 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Кроме того, планируется инвестировать в инфраструктуру регионов около 50 млрд руб.