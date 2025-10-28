Минфин: волатильность на фондовом рынке не остановит IPO Дом.РФ

20 октября генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко сообщил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация планирует привлечь от 15 до 30 млрд руб., разместив на IPO около 10% акций. Полученные средства будут направлены на проектное финансирование жилья, что позволит профинансировать порядка 1 млн кв. м жилой площади и улучшить условия для примерно 15 000 семей. Кроме того, планируется инвестировать в инфраструктуру регионов около 50 млрд руб.