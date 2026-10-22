Акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию
Акционеры ПАО «ТГК-1» одобрили допэмиссию по закрытой подписке, сообщается на ленте раскрытия корпоративной информации.
Эмитент в праве добавить к размещенным акциям еще 3,5 трлн штук стоимостью 0,01 руб. каждая. В круг лиц для закрытой подписки входят ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК), АО «Газпром энергоремонт», ООО «ГЭХ Развитие территорий».
Сейчас в обращении находятся 3,8 трлн акций ТГК-1. Допэмиссия увеличит уставный капитал в 1,9 раза, до 7,4 трлн акций. Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные.
12 октября Сбербанк открыл ТГК-1 возобновляемую кредитную линию на 30 млрд руб., что составляет 14,8% от совокупных активов. Средства пойдут на финансирование текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Датой полного погашения указано 31 декабря 2029 г. Процентная ставка кредитной линии не раскрывается.
5 августа ТГК-1 отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО почти в три раза. Показатель составил 7,42 млрд руб. против 2,82 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA указан в размере 17,6 млрд руб., что на 59,26% больше значения за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая операционная прибыль группы за отчетный период выше год к году на 6,7 млрд руб., или на 114,8%.