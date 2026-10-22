Акционеры ТГК-1 одобрили допэмиссию

5 августа ТГК-1 отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО почти в три раза. Показатель составил 7,42 млрд руб. против 2,82 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA указан в размере 17,6 млрд руб., что на 59,26% больше значения за аналогичный период прошлого года. Сопоставимая операционная прибыль группы за отчетный период выше год к году на 6,7 млрд руб., или на 114,8%.