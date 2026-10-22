Итоги торгов на Мосбирже 22 октября

На продажи валюты 22 октября влияли снижение геополитического энтузиазма, приближение налогового периода и рост цен на нефть, говорит эксперт. Кроме того, в курс сейчас заходит выручка сентября, когда нефть дорожала, продолжает Смирнов. 23 октября на динамику курса повлияет ЦБ: жесткий сигнал может придать рублю больше уверенности, а если тон комментариев будет мягче ожидаемого, нацвалюта может чуть отступить, говорит он. Цена доллара в этот день может составить 81–82 руб., а юаня – 12 руб., прогнозирует эксперт.