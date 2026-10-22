Итоги торгов на Мосбирже 22 октября

Итоги торгов на Мосбирже 22 октябряИндекс продолжает «остывать» после волны роста
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 22 октября, снизился на 0,71% до 2429,51 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС вырос на 0,33% и составил 943,41 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Фосагро» (+0,84%), обыкновенные бумаги «Татнефти» (+0,76%), «Циана» (+0,75%), Positive Technologies (+0,74%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,35%). В аутсайдерах оказались акции «Полюса» (-3,79%), «Русагро» (-3,23%), АФК «Система» (-3,05%), VK (-2,86%) и «Интер РАО» (-2,31%).
Курс юаня на Московской бирже снизился на 6 коп. до 12,16 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 81,13 руб. (-85 коп.). Официальный курс евро составил 91,14 руб. (-80 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,74% до $111,84/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 1,83% до $98,71/барр.
Индекс Мосбиржи 22 октября продолжил «остывать» после волны роста, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Кроме снятия перекупленности по ряду бумаг на динамике показателя могло сказаться приближение заседания Банка России по ключевой ставке, которое пройдет 23 октября, полагает он. Коррекция индекса сдерживалась высокими ценами на нефть, которые в четверг забирались выше $112, отмечает эксперт.
Мировые индексы 22 октября в основном ушли в минус, говорит Смирнов. На рынок оказали давление рост цен на нефть и ожидания эскалации на Ближнем Востоке, отмечает он. В Европе настроения были негативны из-за масштабных беспорядков, продолжает эксперт. В то же время в США сильные квартальные отчеты крупных компаний смягчили тревожность внешнего фона.
23 октября на рынок будут оказывать влияние предварительные индексы деловой активности (PMI) за сентябрь по сектору услуг и производству еврозоны и США. На российском рынке в этот день «Русгидро» и «Интер РАО» представят операционные результаты за III квартал 2026 г., а «Самолет» отчитается по РСБУ за девять месяцев текущего года.
Если в части геополитики не появится новых вводных, динамика индекса Мосбиржи в конце недели обещает быть сдержанной, волатильность может вызвать неожиданная жесткость либо, напротив, мягкость сигнала ЦБ, считает Смирнов. Индекс Мосбиржи, вероятно, удержится выше 2400 пунктов, прогнозирует он.
На продажи валюты 22 октября влияли снижение геополитического энтузиазма, приближение налогового периода и рост цен на нефть, говорит эксперт. Кроме того, в курс сейчас заходит выручка сентября, когда нефть дорожала, продолжает Смирнов. 23 октября на динамику курса повлияет ЦБ: жесткий сигнал может придать рублю больше уверенности, а если тон комментариев будет мягче ожидаемого, нацвалюта может чуть отступить, говорит он. Цена доллара в этот день может составить 81–82 руб., а юаня – 12 руб., прогнозирует эксперт.