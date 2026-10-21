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Главная / Инвестиции /

Гендиректор МГКЛ Лазутин увеличил долю в компании до 28%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин увеличил свою долю в капитале компании с 12,7% до 28%. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель реселлера.

Приобретение акций состоялось в рамках внебиржевых сделок, уточнил он.

О планах Лазутина стало известно 6 октября. В МГКЛ тогда заявили, что сделки не связаны с программой байбэка, которую проводит «дочка» компании. Речь идет о самостоятельном инвестиционном решении генерального директора и увеличении его личного пакета, отметили представители группы.

Свое решение Лазутин объяснил уверенностью в реализации стратегии роста группы и создании долгосрочной акционерной стоимости. Кроме того, увеличение пакета усилит связь личного инвестиционного результата со стоимостью акций компании, заявили в МГКЛ.

МГКЛ по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил чистую прибыль по МСФО на 34% год к году до 553 млн руб. Консолидированная выручка компании выросла в 2,7 раза до 27 млрд руб., EBITDA увеличилась на 63% и достигла 1,81 млрд руб. При этом на ломбарды и ресейл пришлось 95% показателя.

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