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Главная / Инвестиции /

Гендиректор МГКЛ планирует увеличить свою долю в компании до 29%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин намерен увеличить свою долю в капитале компании с 12,7 до 29%. Об этом сообщается в Telegram-канале группы.

Покупка акций планируется в рамках внебиржевых сделок. В МГКЛ заявили, что сделки не связаны с программой байбэка, которую проводит «дочка» компании. Речь идет о самостоятельном инвестиционном решении генерального директора и увеличении его личного пакета, отметили представители группы.

Свое решение Лазутин объяснил уверенностью в реализации стратегии роста группы и создании долгосрочной акционерной стоимости. Кроме того, увеличение пакета усилит связь личного инвестиционного результата со стоимостью акций компании, заявили в МГКЛ.

29 сентября совет директоров МГКЛ ввел чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами на период с 1 по 31 октября. Решение принято, чтобы минимизировать влияние на стоимость, а также из-за риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами. Под действие запрета попадают акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты.

2 июля совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом 897 млн руб. В рамках процедуры возможен выкуп облигаций. По итогам программы число акций МГКЛ в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).

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