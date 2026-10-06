Гендиректор МГКЛ планирует увеличить свою долю в компании до 29%

29 сентября совет директоров МГКЛ ввел чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами на период с 1 по 31 октября. Решение принято, чтобы минимизировать влияние на стоимость, а также из-за риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами. Под действие запрета попадают акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты.