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Главная / Инвестиции /

МГКЛ продлил мораторий на операции с ценными бумагами для инсайдеров

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров ПАО «МГКЛ» ввел чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами на период с 1 по 31 октября. Об этом эмитент сообщил на сайте раскрытия корпоративной информации.

Решение принято, чтобы минимизировать влияние на стоимость, а также риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами.

Под действие запрета попадают акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты.

Предыдущий мораторий был введен 1 сентября. Он должен был окончиться 30 сентября. На сайте Smartlab опубликован комментарий МГКЛ. Компания заявила, что продление связано с возможной сделкой, подробности которой компания пока не может раскрыть.

Как сообщали «Ведомостям» в МГКЛ, по итогам семи месяцев компания получила выручку около 29,8 млрд руб. Она увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%).

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