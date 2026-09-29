МГКЛ продлил мораторий на операции с ценными бумагами для инсайдеров
Совет директоров ПАО «МГКЛ» ввел чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами на период с 1 по 31 октября. Об этом эмитент сообщил на сайте раскрытия корпоративной информации.
Решение принято, чтобы минимизировать влияние на стоимость, а также риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с финансовыми инструментами.
Под действие запрета попадают акции, облигации и другие эмиссионные ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты.
Как сообщали «Ведомостям» в МГКЛ, по итогам семи месяцев компания получила выручку около 29,8 млрд руб. Она увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г. Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%).