МГКЛ нарастило выручку в 2,5 раза с начала года
Оператор на рынке ресейла ПАО «МГКЛ» получил выручку около 29,8 млрд руб. по итогам семи месяцев 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в группе.
Выручка, таким образом, увеличилась в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2025 г.
Количество розничных клиентов группы за этот период выросло на 11% до 143 400 человек. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, составила 2,3% (в январе – июле 2025 г. этот показатель был на уровне 14%).
По словам гендиректора МГКЛ Алексея Лазутина, рост клиентов обусловлен тем, что компания расширяет товарную матрицу и линейку услуг в ресейле и ломбардном сегменте. «Вклад в рост выручки обеспечивают все ключевые направления группы – залоговые займы и комиссионная торговля, оптовые операции с драгоценными металлами, инвестплатформа», – сказал он.
Лазутин отметил, что в структуру ПАО планируют включить банковскую структуру, что станет «важным дополнительным драйвером для дальнейшего развития бизнеса».
Группа «МГКЛ» – российский публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления.