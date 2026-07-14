МГКЛ учредит юрлицо для выхода на рынок Индии
Совет директоров ПАО «МГКЛ» принял решение учредить юрлицо в международном финансовом центре GIFT City в индийском штате Гуджарат для выхода на рынок капитала. Об этом сообщил представитель компании.
Следующим шагом может стать выпуск инструментов публичного рынка капитала. У МГКЛ уже действует долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале на уровне B- со «стабильным» прогнозом от CareEdge Global («дочка» кредитного рейтингового агентства Индии B- со «стабильным» прогнозом от CareEdge Global).
В компании планируют зарегистрироваться в индийской юрисдикции для работы на рынке займов под залог золота в Индии. Группа рассматривает поставки автоматизированных терминалов для бесконтактной оценки, покупки и продажи физического золота и серебра. В МГКЛ отметили, что такого продукта на индийском рынке пока нет.
«Учитывая масштаб и зрелость рынка займов под залог золота в Индии, мы рассчитываем на высокий спрос на бесконтактный прием изделий из золота», – сказал гендиректор компании Алексей Лазутин.
Выручка ПАО «МГКЛ» увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Прогнозный показатель выручки за первые пять месяцев составляет 21,3 млрд руб. Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.
Группа «МГКЛ» – российский публичный оператор на рынке ресейла, предоставляющий услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления.