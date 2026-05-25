Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,5310%TGKN0,005+0,38%BISVP11,23+2,93%IMOEX2 623,12-0,1%RTSI1 160,44-0,1%RGBI119,26-0,06%RGBITR783,81+0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

СД МГКЛ рекомендовал дивиденды за 2025 год в 0,28 рубля за акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 0,28 руб. на каждую обыкновенную акцию. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Всего на выплаты рекомендовано направить 355,2 млн руб. или 49% от чистой прибыли, сообщили в компании «Ведомостям».

В список кандидатур для голосования по выборам в члены СД были включены: Константин Романов, Алексей Лазутин, Андрей Жирных, Светлана Дмитриева, Мария Потехина, Павел Самиев, Алексей Воскобойник, Василий Шадрин и Дмитрий Плущевский.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов предложено установить 17 июля 2026 г. Выплаты номинальным держателям и доверительным управляющим должны пройти не позднее 31 июля, остальным акционерам – не позднее 21 августа.

7 мая «Ведомостям» в МГКЛ сообщили, что выручка группы за январь – апрель 2026 г. увеличилась в 3,4 раза относительно такого же периода прошлого года, прогнозный показатель выручки может составить 18 млрд руб. Число розничных клиентов компании за четыре месяца возросло на 40% и достигло 79 000 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, продолжила планомерно сокращаться и составила 1,7%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 12%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте