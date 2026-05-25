СД МГКЛ рекомендовал дивиденды за 2025 год в 0,28 рубля за акцию

7 мая «Ведомостям» в МГКЛ сообщили, что выручка группы за январь – апрель 2026 г. увеличилась в 3,4 раза относительно такого же периода прошлого года, прогнозный показатель выручки может составить 18 млрд руб. Число розничных клиентов компании за четыре месяца возросло на 40% и достигло 79 000 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, продолжила планомерно сокращаться и составила 1,7%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 12%.