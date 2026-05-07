Выручка МГКЛ выросла в 3,4 раза за четыре месяца
Выручка «МГКЛ» («Мосгорломбард») за январь-апрель 2026 г. увеличилась в 3,4 раза относительно такого же периода прошлого года, прогнозный показатель выручки может составить 18 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в группе.
Число розничных клиентов компании за четыре месяца возросло на 40% и достигло 79 000 человек. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, продолжила планомерно сокращаться и составила 1,7%. Годом ранее этот показатель находился на уровне 12%.
Генеральный директор «МГКЛ» Алексей Лазутин отметил, что группа вместе с повышением операционной эффективности ключевых направлений бизнеса сосредоточена на запуске новых направлений, которые будут дополнительными драйверами ее развития. В ближайшее время компания представит обновленную стратегию, отражающую дальнейшие векторы ее развития.
8 апреля МГКЛ представила отчет по МСФО за 2025 г. Выручка группы в прошлом году увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 84% и составила 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% до 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.
В марте 2025 г. совет директоров компании утвердил ее бизнес-план до 2030 г., согласно которому выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль – до 4 млрд руб., а EBITDA – составить 7,25 млрд руб.