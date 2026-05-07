Выручка МГКЛ выросла в 3,4 раза за четыре месяца

8 апреля МГКЛ представила отчет по МСФО за 2025 г. Выручка группы в прошлом году увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении и достигла 32 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 84% и составила 724 млн руб. EBITDA возросла на 94% до 2,3 млрд руб., около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл.