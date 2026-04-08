Прибыль МГКЛ по МСФО выросла на 84% за 2025 год
Выручка ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») увеличилась в 3,7 раза и достигла 32 млрд руб., следует из отчетности по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль выросла на 84%.
EBITDA компании увеличилась на 94% и составила 2,3 млрд рублей, при этом около 90% этого результата обеспечили ломбардное направление и ресейл. Чистая прибыль достигла 724 млн руб., причем 79% сформировано за счет этих же сегментов.
«В 2025 году мы сохранили динамику рекордного роста за счет наращивания объемов основных направлений бизнеса и запуска новых крупных проектов», – отметил генеральный директор Алексей Лазутин. Он добавил, что показатель рентабельности капитала компании составил 39,1% против 37,3% годом ранее.
Дополнительный вклад в рост обеспечили запуск онлайн-платформы «Ресейл Маркет» и развитие инвестиционного сервиса «Ресейл Инвест», ориентированного на финансирование малого и среднего бизнеса. Компания также расширила каналы продаж, включая биржевые площадки, и привлекла 300 млн руб. в развитие IT-направления. По словам руководства, стратегия роста опирается на развитие ресейла, ломбардных услуг и торговли драгоценными металлами.
В марте 2025 г. Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил бизнес-план группы до 2030 г., согласно которому выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль – до 4 млрд руб., а EBITDA – составить 7,25 млрд руб.
Ранее группа провела IPO на Московской бирже в декабре 2023 г. с капитализацией 3,17 млрд руб.. Компания развивает розничную сеть и онлайн-сервисы, а также укрепляет позиции на рынке вторичных товаров.