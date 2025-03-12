МГКЛ планирует увеличить чистую прибыль до 4 млрд рублей в 2030 году

По словам гендиректора ПАО «МГКЛ» Алексея Лазутина, в прошлом году выручка группы стала рекордной за все время работы и составила 8,5 млрд руб. Бизнес-план на следующие пять лет основан на стратегии роста трех ключевых направлений – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами, а также учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.