Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

МГКЛ планирует увеличить чистую прибыль до 4 млрд рублей в 2030 году

Ведомости

Совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская компания публичного оператора на рынке ресейла МГКЛ) утвердил бизнес-план группы до 2030 г., согласно которому выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль – до 4 млрд руб., а EBITDA – составить 7,25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

По словам гендиректора ПАО «МГКЛ» Алексея Лазутина, в прошлом году выручка группы стала рекордной за все время работы и составила 8,5 млрд руб. Бизнес-план на следующие пять лет основан на стратегии роста трех ключевых направлений – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами, а также учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.

«До 2030 г. мы сфокусируемся на рынке ресейла, который сейчас в России бурно развивается, и благодаря нашей экспертизе в области оценки качества и подлинности вещей мы рассчитываем стать бенефициарами развития этого рынка», – отметил Лазутин.

В 2024 г. группой была завершена M&A-сделка, в результате которой ее доля на ломбардном рынке в Москве и Московской области выросла с 11 до 14%, а число отделений увеличилось до 135. Сумма сделок составила 750 млн руб. Потенциал розничного покрытия Московского региона позволяет открыть еще около 250 розничных объектов.

Чистая прибыль МГКЛ по МСФО за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,9 раза до 225 млн руб. Консолидированная выручка за указанный период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раза год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных