МГКЛ планирует увеличить чистую прибыль до 4 млрд рублей в 2030 году
Совет директоров ПАО «МГКЛ» (материнская компания публичного оператора на рынке ресейла МГКЛ) утвердил бизнес-план группы до 2030 г., согласно которому выручка может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль – до 4 млрд руб., а EBITDA – составить 7,25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
По словам гендиректора ПАО «МГКЛ» Алексея Лазутина, в прошлом году выручка группы стала рекордной за все время работы и составила 8,5 млрд руб. Бизнес-план на следующие пять лет основан на стратегии роста трех ключевых направлений – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами, а также учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.
«До 2030 г. мы сфокусируемся на рынке ресейла, который сейчас в России бурно развивается, и благодаря нашей экспертизе в области оценки качества и подлинности вещей мы рассчитываем стать бенефициарами развития этого рынка», – отметил Лазутин.
В 2024 г. группой была завершена M&A-сделка, в результате которой ее доля на ломбардном рынке в Москве и Московской области выросла с 11 до 14%, а число отделений увеличилось до 135. Сумма сделок составила 750 млн руб. Потенциал розничного покрытия Московского региона позволяет открыть еще около 250 розничных объектов.
Чистая прибыль МГКЛ по МСФО за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,9 раза до 225 млн руб. Консолидированная выручка за указанный период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раза год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост.