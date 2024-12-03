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МГКЛ приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и области

Ведомости

ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области, следует из сообщения компании.

Сумма сделок составила 750 млн руб., а доля компании на ломбардном рынке Москвы и Московской области выросла с 11 до 14%. В результате сделок группа расширила свою розничную сеть, работающую под брендами «Мосгорломбард» и «Ресейл Маркет», на 24% – до 135 отделений. Общий портфель группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле – увеличился на 11%, до 1,85 млрд руб.

Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин отметил, что потенциал розничного покрытия Московского региона позволяет открыть еще порядка 250 розничных объектов, а также напомнил, что в процессе подготовки IPO в конце прошлого года компания обозначила цель – занять 40% ломбардного рынка московского региона и долю в 3% от общего российского рынка ресейла к 2027 г.

2 декабря в компании сообщили об увеличении выручки за 11 месяцев этого года в 4,5 раза до 7,4 млрд руб. Число розничных клиентов МГКЛ увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и превысило 207 000 человек. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70% до 1,5 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась за отчетный период с 21% до 8,9%.

Чистая прибыль МГКЛ по МФСО за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,9 раза до 225 млн руб. Консолидированная выручка за указанный период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раза год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост. Стоимость активов составила 4,2 млрд руб., увеличившись на 62%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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