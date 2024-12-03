МГКЛ приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и области
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Москве и Московской области, следует из сообщения компании.
Сумма сделок составила 750 млн руб., а доля компании на ломбардном рынке Москвы и Московской области выросла с 11 до 14%. В результате сделок группа расширила свою розничную сеть, работающую под брендами «Мосгорломбард» и «Ресейл Маркет», на 24% – до 135 отделений. Общий портфель группы – залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле – увеличился на 11%, до 1,85 млрд руб.
Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин отметил, что потенциал розничного покрытия Московского региона позволяет открыть еще порядка 250 розничных объектов, а также напомнил, что в процессе подготовки IPO в конце прошлого года компания обозначила цель – занять 40% ломбардного рынка московского региона и долю в 3% от общего российского рынка ресейла к 2027 г.
2 декабря в компании сообщили об увеличении выручки за 11 месяцев этого года в 4,5 раза до 7,4 млрд руб. Число розничных клиентов МГКЛ увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. и превысило 207 000 человек. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70% до 1,5 млрд руб. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, снизилась за отчетный период с 21% до 8,9%.
Чистая прибыль МГКЛ по МФСО за первое полугодие 2024 г. выросла в 4,9 раза до 225 млн руб. Консолидированная выручка за указанный период составила 3,057 млрд руб., увеличившись в 4,8 раза год к году. Показатель EBITDA составил 594 млн руб., показав более чем двукратный рост. Стоимость активов составила 4,2 млрд руб., увеличившись на 62%.