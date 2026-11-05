Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек

2 ноября стилист Чекалиной Эльвира Янковская получила 3,5 года условно за продажу подделок брендовых вещей. Суд установил, что женщина представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам одежду, обувь, сумки и другие аксессуары известных брендов по ценам ниже рыночных. Она утверждала, что товары привезены напрямую из-за рубежа, однако экспертиза показала, что вещи были контрафактными и приобретались на торговых площадках Москвы.