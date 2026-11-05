Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,242+0,43%BISVP10,2-1,45%BRZL1 178+1,55%IMOEX2 435,63-0,26%RTSI939,49-0,26%RGBI111,96-0,19%RGBITR776,97-0,11%
Главная / Общество /

Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек

Максим Цуланов
Сергей Киселев / Агентство «Москва»
Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.

Суд частично удовлетворил представления обвинения, уточнив, что условное осуждение применяется только к основному наказанию. Чекалиной запретили администрировать сайты, создавать и размещать информацию. Она также обязана не менять постоянное место жительства и отмечаться раз в месяц.

Чекалина приговорена к пяти годам условно и штрафу в размере 765 млн руб. Ее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогеру понадобится более тысячи лет для выплаты штрафа. По его словам, ежемесячный доход Чекалиной составляет 344 000 руб.

2 ноября стилист Чекалиной Эльвира Янковская получила 3,5 года условно за продажу подделок брендовых вещей. Суд установил, что женщина представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам одежду, обувь, сумки и другие аксессуары известных брендов по ценам ниже рыночных. Она утверждала, что товары привезены напрямую из-за рубежа, однако экспертиза показала, что вещи были контрафактными и приобретались на торговых площадках Москвы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте