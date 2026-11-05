Мосгорсуд утвердил приговор блогеру Лерчек
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу, передает ТАСС.
Суд частично удовлетворил представления обвинения, уточнив, что условное осуждение применяется только к основному наказанию. Чекалиной запретили администрировать сайты, создавать и размещать информацию. Она также обязана не менять постоянное место жительства и отмечаться раз в месяц.
Чекалина приговорена к пяти годам условно и штрафу в размере 765 млн руб. Ее адвокат Константин Третьяков заявил, что блогеру понадобится более тысячи лет для выплаты штрафа. По его словам, ежемесячный доход Чекалиной составляет 344 000 руб.
2 ноября стилист Чекалиной Эльвира Янковская получила 3,5 года условно за продажу подделок брендовых вещей. Суд установил, что женщина представлялась профессиональным стилистом и предлагала клиентам одежду, обувь, сумки и другие аксессуары известных брендов по ценам ниже рыночных. Она утверждала, что товары привезены напрямую из-за рубежа, однако экспертиза показала, что вещи были контрафактными и приобретались на торговых площадках Москвы.