Путин оценил вклад организации ветеранов войны и труда в сбережение истории
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов активно участвует в жизни страны, реализует социально значимые инициативы для поддержки людей старшего поколения и воспитания молодежи на высоких духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям пленума, посвященного 40-летию организации.
«Особо отмечу выдающийся вклад ветеранов в сбережение памяти о героических страницах истории нашей армии и флота и правоохранительных органов, в восстановление и благоустройство мемориалов и воинских захоронений», – подчеркнул президент.
Он также обратил внимание на помощь бойцам спецоперации и пожелал доброго здоровья и успехов в работе.
Всероссийская организация ветеранов войны и труда была создана в декабре 1986 г. В течение 1987 г. по всей стране были созданы региональные структуры организации. За 40 лет было проведено 10 съездов.