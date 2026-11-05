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Путин оценил вклад организации ветеранов войны и труда в сбережение истории

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов активно участвует в жизни страны, реализует социально значимые инициативы для поддержки людей старшего поколения и воспитания молодежи на высоких духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам, организаторам и гостям пленума, посвященного 40-летию организации.

«Особо отмечу выдающийся вклад ветеранов в сбережение памяти о героических страницах истории нашей армии и флота и правоохранительных органов, в восстановление и благоустройство мемориалов и воинских захоронений», – подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на помощь бойцам спецоперации и пожелал доброго здоровья и успехов в работе.

Всероссийская организация ветеранов войны и труда была создана в декабре 1986 г. В течение 1987 г. по всей стране были созданы региональные структуры организации. За 40 лет было проведено 10 съездов.

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