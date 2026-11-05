Politico: в Еврокомиссии началась борьба за руководящие посты

В октябре 2026 г. стало известно о возможном переходе европейских социалистов в оппозицию к фон дер Ляйен. Представители фракции социалистов и демократов в Европарламенте пригрозили отказаться от сотрудничества с Европейской народной партией, если та продолжит взаимодействовать с правыми политическими силами. Такой шаг может осложнить председателю Еврокомиссии проведение ее инициатив через Европарламент.