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Главная / Политика /

Politico: в Еврокомиссии началась борьба за руководящие посты

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

В Европейской комиссии началась борьба за руководящие должности на фоне слухов о предстоящем уходе на пенсию ряда высокопоставленных чиновников. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в структурах Евросоюза.

По данным издания, на прошлой неделе в брюссельских группах в мессенджерах Signal и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) активно распространялся список руководителей Еврокомиссии, которые готовятся покинуть свои посты. Документ вызвал волну обсуждений возможных кадровых перестановок. Politico удалось частично подтвердить сведения из списка.

При этом официальных подтверждений большинства предполагаемых отставок пока нет.

Как отмечает Politico, повышенный интерес к возможным отставкам связан с ограниченными возможностями карьерного продвижения в высшем руководстве Еврокомиссии. С момента прихода фон дер Ляйен на пост председателя в 2019 г. там произошла лишь одна крупная кадровая перестановка.

На этом фоне бывшая высокопоставленная чиновница Еврокомиссии Кэтрин Дэй предложила восстановить фиксированные пятилетние сроки назначения руководителей. По оценке издания, возможная волна выходов на пенсию может открыть путь к масштабному обновлению руководящего состава Еврокомиссии.

В июне Politico писало, что Европейская служба внешних связей (ЕСВС), которую возглавляет глава дипломатии ЕС Кая Каллас, может столкнуться с расформированием на фоне затяжного конфликта с Еврокомиссией. По данным издания, ЕСВС находится в состоянии внутреннего кризиса, а сама Каллас подвергается постоянной критике со стороны европейских дипломатов.

В октябре 2026 г. стало известно о возможном переходе европейских социалистов в оппозицию к фон дер Ляйен. Представители фракции социалистов и демократов в Европарламенте пригрозили отказаться от сотрудничества с Европейской народной партией, если та продолжит взаимодействовать с правыми политическими силами. Такой шаг может осложнить председателю Еврокомиссии проведение ее инициатив через Европарламент.

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