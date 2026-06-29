Politico: дипслужбу ЕС могут расформировать из-за конфликта с ЕК
Европейская служба внешних связей (ЕСВС), которую возглавляет глава дипломатии ЕС Кая Каллас, может столкнуться с расформированием на фоне затяжного конфликта с Еврокомиссией. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, ЕСВС находится в состоянии внутреннего кризиса, а сама Каллас подвергается постоянной критике со стороны европейских дипломатов. Как пишет Politico, дипломатическая служба все чаще берет на себя вопросы, связанные с Украиной, Израилем, миграцией и отношениями с Турцией, однако при этом уступает Еврокомиссии по финансовым и политическим возможностям.
За последние три месяца 10 нынешних и бывших представителей ЕС и дипломатов описывали кризис ЕСВС как «лишенный четкой миссии и в значительной степени неспособный конкурировать с гораздо большими финансовыми ресурсами и политической мощью Комиссии».
Издание также отмечает, что многие сотрудники ЕСВС и Еврокомиссии говорят о личном соперничестве между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. На этом фоне служба может столкнуться с сокращением финансирования. По информации Politico, у ЕСВС остаются сторонники, однако их влияние недостаточно сильное, чтобы гарантировать сохранение нынешнего статуса ведомства.
14 июня портал Euronews сообщал, что в Брюсселе нарастает напряженность вокруг возможного передела полномочий между руководством Евросоюза. Согласно неофициальному документу, связанному с правительством Франции, обсуждаются варианты реформы, которые могут серьезно урезать влияние верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. При этом источники не исключают, что за этой инициативой стоит фон дер Ляйен.
В марте Euractiv писал, что подход фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме, сталкивается со все более активной критикой в странах ЕС. По мнению портала, политик также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия Еврокомиссии. Из-за этого в странах ЕС возникает недовольство.