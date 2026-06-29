Politico: дипслужбу ЕС могут расформировать из-за конфликта с ЕК

По данным издания, ЕСВС находится в состоянии внутреннего кризиса, а сама Каллас подвергается постоянной критике со стороны европейских дипломатов. Как пишет Politico, дипломатическая служба все чаще берет на себя вопросы, связанные с Украиной, Израилем, миграцией и отношениями с Турцией, однако при этом уступает Еврокомиссии по финансовым и политическим возможностям.