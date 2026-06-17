Politico: фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания на пост главы ЕК

Собеседники рассказали газете, что о таком решении фон дер Ляйен сообщил глава ее кабинета Бьорн Зайберт в ходе частного ужина с высокопоставленными чиновниками. По словам источников, он объявил об этом, чтобы развеять опасения по поводу планируемой реструктуризации департаментов ЕК. Чиновники переживают, что изменения направлены на централизацию власти в руках фон дер Ляйен, пишет издание.