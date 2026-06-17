Politico: фон дер Ляйен не будет добиваться переизбрания на пост главы ЕК
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не планирует переизбираться на третий срок в 2029 г., сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Собеседники рассказали газете, что о таком решении фон дер Ляйен сообщил глава ее кабинета Бьорн Зайберт в ходе частного ужина с высокопоставленными чиновниками. По словам источников, он объявил об этом, чтобы развеять опасения по поводу планируемой реструктуризации департаментов ЕК. Чиновники переживают, что изменения направлены на централизацию власти в руках фон дер Ляйен, пишет издание.
Politico также напомнило, что в Евросоюзе не ограничено число сроков для председателя Еврокомиссии. При этом к моменту следующих выборов действующей главе органа исполнится 70 лет.
14 июня портал Euronews сообщал, что в Брюсселе нарастает напряженность вокруг возможного передела полномочий между руководством Евросоюза. Согласно неофициальному документу, связанному с правительством Франции, обсуждаются варианты реформы, которые могут серьезно урезать влияние верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. При этом источники не исключают, что за этой инициативой стоит фон дер Ляйен.
Еще в марте Euractiv писал, что подход фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме, сталкивается со все более активной критикой в странах ЕС. По мнению портала, политик также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия Еврокомиссии. Из-за этого в странах ЕС возникает недовольство.