Euractiv: фон дер Ляйен раскритиковали в ЕС за любовь к ускоренным решениям

17 марта газета El Pais сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО в лице фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека альянса Марка Рютте оказалось одним из худших за последние десятилетия. Издание подчеркнуло, что слабость нынешнего политического руководства проявилась на фоне обострения глобальной обстановки и роста числа военных конфликтов. В статье говорилось, что политика ЕС в отношении администрации президента США Дональда Трампа носит характер «умиротворения» и фактически превращается в зависимость от Вашингтона.