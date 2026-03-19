Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Euractiv: фон дер Ляйен раскритиковали в ЕС за любовь к ускоренным решениям

Ведомости

Подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме, сталкивается со все более активной критикой в странах ЕС, сообщил портал Euractiv.

Как пишет издание, накануне саммита Евросоюза от фон дер Ляйен ждут конкретных результатов ее работы. При этом ряд инициатив главы ЕК, например ускоренное вступление Украины в ЕС или конфискация активов РФ, не были выполнены. По мнению портала, фон дер Ляйен также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия Еврокомиссии. Из-за этого в странах ЕС возникает недовольство.

Отмечается, что у фон дер Ляйен есть и сторонники. Они считают, что активная позиция главы ЕК позволяет блоку ускорять принятие решений во время кризисных ситуаций. В ЕС также есть мнение, что действия фон дер Ляйен компенсируют ослабление роли ключевых государств объединения. 

17 марта газета El Pais сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО в лице фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека альянса Марка Рютте оказалось одним из худших за последние десятилетия. Издание подчеркнуло, что слабость нынешнего политического руководства проявилась на фоне обострения глобальной обстановки и роста числа военных конфликтов. В статье говорилось, что политика ЕС в отношении администрации президента США Дональда Трампа носит характер «умиротворения» и фактически превращается в зависимость от Вашингтона.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её