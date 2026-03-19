Euractiv: фон дер Ляйен раскритиковали в ЕС за любовь к ускоренным решениям
Подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, согласно которому она принимает решения в ускоренном режиме, сталкивается со все более активной критикой в странах ЕС, сообщил портал Euractiv.
Как пишет издание, накануне саммита Евросоюза от фон дер Ляйен ждут конкретных результатов ее работы. При этом ряд инициатив главы ЕК, например ускоренное вступление Украины в ЕС или конфискация активов РФ, не были выполнены. По мнению портала, фон дер Ляйен также показывает чрезмерно жесткий стиль руководства и пытается расширить полномочия Еврокомиссии. Из-за этого в странах ЕС возникает недовольство.
Отмечается, что у фон дер Ляйен есть и сторонники. Они считают, что активная позиция главы ЕК позволяет блоку ускорять принятие решений во время кризисных ситуаций. В ЕС также есть мнение, что действия фон дер Ляйен компенсируют ослабление роли ключевых государств объединения.
17 марта газета El Pais сообщала, что руководство Евросоюза и НАТО в лице фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека альянса Марка Рютте оказалось одним из худших за последние десятилетия. Издание подчеркнуло, что слабость нынешнего политического руководства проявилась на фоне обострения глобальной обстановки и роста числа военных конфликтов. В статье говорилось, что политика ЕС в отношении администрации президента США Дональда Трампа носит характер «умиротворения» и фактически превращается в зависимость от Вашингтона.