El Pais: Фон дер Ляйен, Каллас и Рютте стали худшими лидерами ЕС и НАТО
Руководство Евросоюза и НАТО в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека альянса Марка Рютте оказалось одним из худших за последние десятилетия. Об этом пишет El Pais.
Как отмечает издание, слабость нынешнего политического руководства проявилась на фоне обострения глобальной обстановки и роста числа военных конфликтов. В статье подчеркивается, что политика ЕС в отношении администрации Дональда Трампа носит характер «умиротворения» и фактически превращается в зависимость от Вашингтона.
Автор материала испанской газеты также критикует позицию Евросоюза по конфликту в Газе, называя ее «неприемлемой». Он указывает, что единственным направлением, где ЕС действует последовательно, остается поддержка Украины.
Особое внимание уделяется реакции на удары США и Израиля по Ирану. В материале говорится, что Рютте, назвавший операцию «ключевой» для безопасности и заявивший о «широкой поддержке» в Европе, столкнулся с жесткой критикой внутри НАТО. В результате, как отмечает газета, участие альянса в конфликте фактически исключено, поскольку ни крупные, ни малые страны не готовы поддержать такую инициативу.
Фон дер Ляйен подверглась критике за заявления о том, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка». Каллас, в свою очередь, обвиняют в непоследовательности: с одной стороны, она признала, что операция в Ормузском проливе выходит за рамки мандата НАТО, с другой – допустила участие отдельных стран ЕС в обеспечении безопасности судоходства.
По данным издания, страны Европы – Германия, Великобритания, Италия и Испания – заявили, что конфликт США, Израиля и Ирана не является войной НАТО и не предполагает военного участия альянса. На этом фоне, заключает El Pais, доверие к нынешнему руководству европейских и трансатлантических структур заметно снизилось.