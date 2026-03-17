Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь НАТО в войне с Ираном

Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь НАТО в войне с ИраномБольшинство союзников США отказались участвовать в операции
Страны НАТО не захотели присоединяться к военной операции Вашингтона против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TrurhSocial. При этом американский президент считает, что США больше не нуждаются в помощи.
«Благодаря нашим военным успехам нам больше не нужна помощь стран НАТО – она нам никогда и не была нужна! <...> Нам не нужна помощь никого», – подчеркнул американский лидер.
Трамп заявил, что не был удивлен позицией альянса, так как всегда считал НАТО «односторонним союзом». «Мы защищаем их, а они ничего не делают для нас, особенно в трудные моменты», – посетовал он. То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи, добавил политик.
14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли.
16 марта президент США предупредил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.
17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в разблокировке.