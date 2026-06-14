В ЕС увидели попытку фон дер Ляйен урезать полномочия Каллас

При этом в самом ЕС подозревают, что утечка о французском документе – это не более чем эпизод внутренней борьбы между кабинетом Каллас и командой фон дер Ляйен. Последнюю не раз обвиняли в стремлении стать единственным «геополитическим голосом» Евросоюза, игнорируя профильного верховного представителя. Хотя в Париже поспешили дезавуировать документ, назвав его черновиком, инцидент уже показал глубину раскола в верхних эшелонах власти ЕС по вопросам внешней политики и подорвал и без того шаткие позиции Каи Каллас.