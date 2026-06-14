В ЕС увидели попытку фон дер Ляйен урезать полномочия Каллас
В Брюсселе нарастает напряженность вокруг возможного передела полномочий между руководством Евросоюза, пишет Euronews. Согласно неофициальному документу, связанному с правительством Франции, обсуждаются варианты реформы, которые могут серьезно урезать влияние верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. При этом источники не исключают, что за этой инициативой стоит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая якобы заинтересована в передаче внешнеполитических функций под свой контроль. Оба варианта, предлагаемые французской стороной, либо усиливают позиции Брюсселя в лице Еврокомиссии, либо возвращают рычаги влияния национальным столицам, оставляя Каллас номинальную роль.
Критика в адрес эстонского политика звучит все громче. Дипломаты называют Каллас недостаточно гибкой и обвиняют в излишне жесткой риторике в отношении Китая и России, а также в неспособности выстроить союзы в Совете ЕС. Особое раздражение вызывают ее попытки блокировать любые переговоры с Москвой по украинскому урегулированию – позиция, которую не разделяют лидеры Франции и Германии. Премьер Словакии Роберт Фицо уже несколько раз публично требовал ее отставки, называя ее подходы опасными для экономики блока.
Опрошенные европейские дипломаты признают, что проблема носит системный характер и выходит далеко за рамки личности Каллас. Должность верховного представителя, созданная в другую эпоху, сегодня фактически является «миссией невыполнимой» из-за требования единогласия при принятии решений 27 странами. «У предыдущих глав дипломатии ЕС ничего не вышло, не выйдет и у следующих. Дело не в имени, дело в устаревшей структуре», – заявил один из собеседников европейской прессы на условиях анонимности.
При этом в самом ЕС подозревают, что утечка о французском документе – это не более чем эпизод внутренней борьбы между кабинетом Каллас и командой фон дер Ляйен. Последнюю не раз обвиняли в стремлении стать единственным «геополитическим голосом» Евросоюза, игнорируя профильного верховного представителя. Хотя в Париже поспешили дезавуировать документ, назвав его черновиком, инцидент уже показал глубину раскола в верхних эшелонах власти ЕС по вопросам внешней политики и подорвал и без того шаткие позиции Каи Каллас.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщала о том, что в странах ЕС обсуждают масштабную реформу Европейской службы внешних действий (EEAS), которую возглавляет Каллас. По информации СМИ, спровоцировало дискуссию недовольство тем, как работает дипломатическая служба ЕС и как она взаимодействует с национальными МИДами.
28 мая Каллас заявила, что ЕС при переговорах с Россией будет добиваться сокращения численности российской армии и вывода войск из Молдавии и Грузии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти заявления «идиотскими», а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила их со строчкой из песни: «тихо сам с собою я веду беседу».