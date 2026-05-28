Лавров назвал «идиотским» требование Каллас о военных ограничениях России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «идиотскими» заявления главы евродипломатии Каи Каллас о намерении требовать от Москвы ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине.
«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал Лавров.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что слова Каллас напоминают строчку из песни – «тихо сам с собою я веду беседу».
28 мая Каллас заявила, что в случае начала переговоров с Россией Евросоюз намерен потребовать ограничения численности российских войск, а также «вывода российских войск из Молдавии и Грузии».
В феврале Захарова комментируя аналогичные предложения Каллас, заявила, что идея главы евродипломатии «является попыткой не допустить прекращения конфликта». Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил стратегию Каллас с планами Гитлера и Наполеона, назвав ее «провальной».
В апреле секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что Москва серьезно относится к угрозам Киева взять под контроль Приднестровье, подчеркнув, что российская сторона рассматривает «все возможные сценарии».