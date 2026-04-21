Шойгу: Москва серьезно отнеслась к угрозам ВСУ взять Приднестровье под контроль
Москва относится со всей серьезностью к заявлению главы офиса президента Украины Кирилла Буданова взять под контроль Приднестровье, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью газете «Комсомольская правда».
«Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже самые маловероятные», – сказал он.
Шойгу отметил, что Буданов тогда оговорился, что взять регион «без единого выстрела» не удастся и что вопрос вывода российских войск из Приднестровья сейчас не принципиален для Киева. Об этом глава офиса украинского лидера сказал в интервью YouTube-каналу «Маленькая страна».
Президент Молдавии Майя Санду говорила в июле 2025 г., что Кишинев намерен решить «проблему» непризнанного Приднестровья после вывода оперативной группировки российских войск из региона. Молдавский лидер заявила, что в Кишиневе «все просчитано» по реинтеграции Приднестровья.
ПМР была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. С 1992 г. на территории ПМР находится российский миротворческий контингент.