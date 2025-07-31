Санду назвала условия для решения «проблемы» Приднестровья

Санду назвала условия для решения «проблемы» ПриднестровьяДля этого непризнанную республику должна покинуть оперативная группа российских войск
Молдавия намерена решить «проблему» непризнанного Приднестровья после вывода оперативной группировки российских войск с региона. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Newsmaker.
Санду отметила, что Кишинев с начала боевых действий на Украине ставит главной задачей «сохранить спокойствие и мир». По ее словам, любая попытка дестабилизации могла бы иметь катастрофические последствия и для левого, и для правого берега Днестра.
«Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить принципиальную проблему – вывод российских войск с территории Приднестровья», – сказала она.
Молдавский лидер заявила, что в Кишиневе «все просчитано» по реинтеграции Приднестровья: «По годам, по этапам, по стоимости». Она добавила, что некоторые элементы уже реализуются, но главным вопросом сейчас является «как мы сможем избавиться от российской армии [в Приднестровской молдавской республике] мирным путем».
В марте 2024 г. Санду заявила об «историческом шансе» на объединение с Приднестровьем. Она уточнила, что этот шанс предоставляет возможность евроинтеграции Молдавии. Власти Молдавии, по ее словам, обязуются не допустить повторения трагедии, которая произошла в 1992 г., а попытки «посеять недоверие и раздор» не увенчаются успехом.
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. В 1992 г. на ее территории произошел вооруженный конфликт, по итогам которого ПМР полностью отделилась от Молдавии. С того времени в Приднестровье находится российский миротворческий контингент.