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Санду назвала условия для решения «проблемы» Приднестровья

Для этого непризнанную республику должна покинуть оперативная группа российских войск
Ведомости

Молдавия намерена решить «проблему» непризнанного Приднестровья после вывода оперативной группировки российских войск с региона. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Newsmaker.

Санду отметила, что Кишинев с начала боевых действий на Украине ставит главной задачей «сохранить спокойствие и мир». По ее словам, любая попытка дестабилизации могла бы иметь катастрофические последствия и для левого, и для правого берега Днестра.

«Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить принципиальную проблему – вывод российских войск с территории Приднестровья», – сказала она. 

Молдавский лидер заявила, что в Кишиневе «все просчитано» по реинтеграции Приднестровья: «По годам, по этапам, по стоимости». Она добавила, что некоторые элементы уже реализуются, но главным вопросом сейчас является «как мы сможем избавиться от российской армии [в Приднестровской молдавской республике] мирным путем».

В марте 2024 г. Санду заявила об «историческом шансе» на объединение с Приднестровьем. Она уточнила, что этот шанс предоставляет возможность евроинтеграции Молдавии. Власти Молдавии, по ее словам, обязуются не допустить повторения трагедии, которая произошла в 1992 г., а попытки «посеять недоверие и раздор» не увенчаются успехом. 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. В 1992 г. на ее территории произошел вооруженный конфликт, по итогам которого ПМР полностью отделилась от Молдавии. С того времени в Приднестровье находится российский миротворческий контингент.

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