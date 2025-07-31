Санду назвала условия для решения «проблемы» Приднестровья

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) была провозглашена в 1990 г., а объявила независимость от Молдавии в августе 1991 г. в ответ на декларацию Кишинева о независимости и выходе из СССР. В 1992 г. на ее территории произошел вооруженный конфликт, по итогам которого ПМР полностью отделилась от Молдавии. С того времени в Приднестровье находится российский миротворческий контингент.