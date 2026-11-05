Умный, но бесполезный

Тревожные сигналы приходят и со стороны бизнеса, и со стороны надзорных органов. Так, Международный валютный фонд в своем октябрьском отчете о финансовой стабильности назвал одним из системных рисков возможную рыночную коррекцию в сфере ИИ. Эксперты фонда отмечают, что текущий рост фондовых индексов держится на крайне узкой группе технологических гигантов, инвестирующих в ИИ. Падение всего нескольких ключевых игроков из-за пересмотра перспектив технологии может спровоцировать цепную реакцию по всему финансовому рынку: вынужденную массовую распродажу других категорий активов и сокращение объемов заемного финансирования. Потенциальный шок от коррекции ИИ усугубляется высоким уровнем закредитованности инвестиционных фондов, рисками ликвидности у небанковских финансовых организаций (страховых и пенсионных фондов) и уязвимостью развивающихся рынков. К тому же бурное развитие ИИ не только создает финансовый пузырь, но и усугубляет киберугрозы для критической банковской инфраструктуры.