Умный, но бесполезный

Умный, но бесполезныйРазочаровался ли международный капитал в перспективах ИИ
На фоне геополитической турбулентности, острого энергетического кризиса и массовых беспорядков в Европе затушеванной оказывается еще одна острая проблема, которая грозит мировой экономике серьезными потрясениями. Как это множество раз бывало в истории человечества, опасность исходит из той сферы, на которую возлагаются наиболее радужные надежды. В данном случае – от искусственного интеллекта (ИИ). И речь тут не об апокалиптических картинах грядущего «восстания машин», которые все чаще рисуют мировые СМИ в связи с выходом из-под контроля ряда ИИ-моделей. Все гораздо прозаичнее – кажется, выдыхается инвестиционный цикл, связанный с финансированием ИИ, что чревато очень неприятными экономическими последствиями.
Тревожные сигналы приходят и со стороны бизнеса, и со стороны надзорных органов. Так, Международный валютный фонд в своем октябрьском отчете о финансовой стабильности назвал одним из системных рисков возможную рыночную коррекцию в сфере ИИ. Эксперты фонда отмечают, что текущий рост фондовых индексов держится на крайне узкой группе технологических гигантов, инвестирующих в ИИ. Падение всего нескольких ключевых игроков из-за пересмотра перспектив технологии может спровоцировать цепную реакцию по всему финансовому рынку: вынужденную массовую распродажу других категорий активов и сокращение объемов заемного финансирования. Потенциальный шок от коррекции ИИ усугубляется высоким уровнем закредитованности инвестиционных фондов, рисками ликвидности у небанковских финансовых организаций (страховых и пенсионных фондов) и уязвимостью развивающихся рынков. К тому же бурное развитие ИИ не только создает финансовый пузырь, но и усугубляет киберугрозы для критической банковской инфраструктуры.