Еще один бывший мэр Екатеринбурга может стать сенатором

Новым представителем заксобрания Свердловской области в Совете Федерации (СФ) может стать бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника: близкий к региону и близкий к верхней палате парламента. Орлова могут избрать сенатором на внеочередном заседании заксобрания, которое должно пройти 10 ноября, говорят источники. На сайте легислатуры эта дата пока не указана.