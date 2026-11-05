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Еще один бывший мэр Екатеринбурга может стать сенатором

Парламенты Свердловской и Мурманской областей до сих пор не назначили представителей в СФ
Александр Тихонов
Алексей Орлов считается представителем команды бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
Алексей Орлов считается представителем команды бывшего губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева / Павел Лисицын / РИА Новости

Новым представителем заксобрания Свердловской области в Совете Федерации (СФ) может стать бывший мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника: близкий к региону и близкий к верхней палате парламента. Орлова могут избрать сенатором на внеочередном заседании заксобрания, которое должно пройти 10 ноября, говорят источники. На сайте легислатуры эта дата пока не указана.

Орлов подтвердил «Ведомостям» дату внеочередного заседания парламента, но не стал комментировать информацию о своем возможном назначении сенатором: «Если назначат, то и прокомментирую». «Ведомости» направили запрос в заксобрание Свердловской области.

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