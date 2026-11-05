У торговой галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем вновь сменился владелец

Новый владелец «Модного сезона» связан со Сбербанком, утверждают два консультанта, работавших с этим объектам. По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Сезон» было зарегистрировано в мае 2025 г. Учредитель организации – ООО «СБК ББ». Его текущие владельцы не разглашаются, но на момент создания общества в 2021 г. им, по данным сервиса Rusprofile, владели фирмы «СБК Проект» и «СБК Уран», в профиле которых указана электронная почта с доменом «Сбербанк капитала». Запросы в финансовую организацию и Росимущество остались без ответов.