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Главная / Недвижимость /

У торговой галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем вновь сменился владелец

Этот объект перешел структуре Сбербанка, который выступал кредитором центра
Диана Качур
Сергей Булкин / ТАСС
Сергей Булкин / ТАСС

АО «Сезон» заключило с Росимуществом договор купли-продажи 41 000 кв. м недвижимости в гостиничном комплексе Four Seasons Hotel Moscow, расположенном на Охотном Ряду рядом с Кремлем. По данным сервиса Asseto, данная сделка была закрыта 30 октября. Судя по кадастровым номерам и площади помещений, АО «Сезон» стало владельцем торговой галереи «Модный сезон», которая является частью здания отеля. При этом непосредственно гостиничные номера и машино-места в данном комплексе (их совокупная площадь составляет 38 567 кв. м) пока остаются в собственности государства.

Новый владелец «Модного сезона» связан со Сбербанком, утверждают два консультанта, работавших с этим объектам. По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Сезон» было зарегистрировано в мае 2025 г. Учредитель организации – ООО «СБК ББ». Его текущие владельцы не разглашаются, но на момент создания общества в 2021 г. им, по данным сервиса Rusprofile, владели фирмы «СБК Проект» и «СБК Уран», в профиле которых указана электронная почта с доменом «Сбербанк капитала». Запросы в финансовую организацию и Росимущество остались без ответов.

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