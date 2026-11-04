Швейцария внесла в санкционные списки более 250 физлиц и юрлиц из РФ

В отношении включенных в списки лиц и организаций предусматриваются заморозка активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Физическим лицам также запрещаются въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию. Кроме того, власти конфедерации ужесточили экспортный контроль в отношении 41 компании, в том числе из третьих стран. Запрет на проведение операций распространен на 33 российских банка, 17 финансовых организаций, пять иностранных компаний, а также четыре российских аэропорта и два порта.