Швейцария внесла в санкционные списки более 250 физлиц и юрлиц из РФ
Швейцария расширила антироссийские санкционные списки, включив в них 254 физических лица, компании и организации. Об этом говорится на сайте правительства конфедерации.
В отношении включенных в списки лиц и организаций предусматриваются заморозка активов и запрет на предоставление экономических ресурсов. Физическим лицам также запрещаются въезд в Швейцарию и транзит через ее территорию. Кроме того, власти конфедерации ужесточили экспортный контроль в отношении 41 компании, в том числе из третьих стран. Запрет на проведение операций распространен на 33 российских банка, 17 финансовых организаций, пять иностранных компаний, а также четыре российских аэропорта и два порта.
Ограничения также затронули еще 41 судно, которое швейцарские власти связывают с так называемым российским «теневым флотом». В отношении них вводятся запреты на покупку, продажу и предоставление услуг.
В торговой сфере Берн расширил запрет на экспорт товаров. Новые ограничения в первую очередь затрагивают аэрокосмическую промышленность и производство беспилотников. В финансовой сфере гражданам России и проживающим в стране лицам запретили приобретать доли в швейцарских крипотвалютных компаниях.
В энергетическом секторе введено требование уведомлять власти о продаже или передаче третьим странам танкеров для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, до 31 марта 2028 г. продлено исключение из запрета на транспортировку российской нефти в Японию.
При этом власти Швейцарии сняли санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ограничения также сняты с ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Андрея Фалалеева. Причины такого решения не раскрываются.
В октябре Европейский союз утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. Согласно регламенту Совета ЕС санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.