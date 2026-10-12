Что вошло в 22-й пакет санкций Евросоюза против России

Другая группа физических лиц попала под ограничения в связи с выборами в Государственную думу, состоявшимися в сентябре 2026 г. Санкции затронули кандидатов в депутаты от российских политических партий, представителей региональных и муниципальных властей, а также общественных деятелей, участвовавших в избирательной кампании в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Среди них оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, избранный депутатом Госдумы.