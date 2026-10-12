Что вошло в 22-й пакет санкций Евросоюза против России

Что вошло в 22-й пакет санкций Евросоюза против РоссииОграничения затронули около 1600 физических и юридических лиц
Европейский союз (ЕС) утвердил 22-й пакет санкций против России, включив в ограничительные списки около 1600 физических и юридических лиц. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС 12 октября.
По словам Каллас, это крупнейшее расширение санкционного списка с начала конфликта на Украине. Большинство новых ограничений затрагивает предприятия, связанные с производством баллистических ракет и российским оборонно-промышленным комплексом.
Согласно регламенту Совета ЕС санкции введены против 826 организаций и 743 физических лиц. Еще 77 человек включены в перечень на основании другого регламента.
В числе попавших под ограничения предприятий – Горьковский автомобильный завод (ПАО «ГАЗ») в Нижнем Новгороде. Санкции затронули и другие организации автомобильной отрасли, включая АО «Торгово-финансовая компания «Камаз» и ООО «Нижегородские моторы».
В санкционный перечень также вошли предприятия судостроительной промышленности. Среди них – производственное объединение «Севмаш», «Адмиралтейские верфи», судостроительная фирма «Алмаз», судостроительный завод «Вымпел» и центр судоремонта «Звездочка». Ограничения коснулись и организаций металлургической отрасли, в том числе АО «Северсталь канаты» и ООО «Северсталь подъемные технологии».
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против группы компаний «Самолет» и ее генерального директора Анны Акиньшиной. Основанием для ограничений стали обвинения европейских властей в привлечении работников из КНДР.
В число физических лиц, попавших под новые санкции, вошли преимущественно руководители российских промышленных предприятий, которых ЕС считает причастными к поддержке оборонного комплекса. Совет ЕС объяснил включение компаний в перечень тем, что российское правительство относит их к военно-промышленному комплексу и предоставляет им право на получение федеральных субсидий для компенсации жилищных расходов сотрудников.
Другая группа физических лиц попала под ограничения в связи с выборами в Государственную думу, состоявшимися в сентябре 2026 г. Санкции затронули кандидатов в депутаты от российских политических партий, представителей региональных и муниципальных властей, а также общественных деятелей, участвовавших в избирательной кампании в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Среди них оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины, избранный депутатом Госдумы.
Включение в санкционный список предусматривает заморозку активов физических и юридических лиц на территории Евросоюза и запрет на предоставление им финансовых средств. Для физических лиц дополнительно действует запрет на въезд в страны ЕС и транзит через их территорию. Регламенты вступили в силу 12 октября после публикации в официальном журнале Евросоюза.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Тогда ограничения затронули банковскую, энергетическую, металлургическую и другие отрасли. В санкционные списки включили 170 организаций и 48 физических лиц, а также расширили ограничения в отношении российского нефтяного сектора и финансовых учреждений.