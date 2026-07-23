Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против РоссииПод ограничения попали 70 организаций, 48 физлиц и 94 банка
Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, Брюссель расширил санкции против российской нефтяной отрасли, включив в список три российских нефтеперерабатывающих завода и один НПЗ в Белоруссии.
Новые меры также коснулись металлургии, золотодобычи и алмазной отрасли. ЕС добавил в санкционный список четыре новых объекта, связанных с компанией A7 и ее деятельностью в Африке. Также под ограничения попал 41 танкер, в результате чего общее число судов, включенных в санкционные списки Евросоюза, достигло 673.
В рамках 21-го пакета ЕС сохранил ограничение цены на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 г. Совет ЕС также предусмотрел возможность полного запрета на оказание услуг с криптоактивами компаниями из третьих стран и ограничил операции с 14 криптовалютными платформами из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.
23 июля Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов писал, что в 21-й пакет санкций против РФ введут ограничения против Московской биржи. Ограничения также затронут 94 российских финансовых учреждения, включая банки. Они попадут под полный спектр санкций – заморозку активов, запрет на поездки и транзакции. Впервые меры направлены против судов, «помогающих теневому флоту России», а также запрещают транзакции с большим количеством криптовалютных платформ и компаний, торгующих нефтью.
20 июля Financial Times (FT) писала, что против нового пакета санкций выступили шесть стран ЕС – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. Государства требовали исключить отдельные меры или полностью блокировали их принятие. Греция добивалась сохранения возможности перевозить российский СПГ в третьи страны, а Австрия настаивала на разблокировке около 2 млрд евро российских активов для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank.