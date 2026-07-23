Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России

23 июля Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов писал, что в 21-й пакет санкций против РФ введут ограничения против Московской биржи. Ограничения также затронут 94 российских финансовых учреждения, включая банки. Они попадут под полный спектр санкций – заморозку активов, запрет на поездки и транзакции. Впервые меры направлены против судов, «помогающих теневому флоту России», а также запрещают транзакции с большим количеством криптовалютных платформ и компаний, торгующих нефтью.