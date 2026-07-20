Шесть стран ЕС выступили против нового пакета санкций против России
Минимум шесть стран Евросоюза – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – выступили против нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, государства требуют исключений из предложенных Брюсселем ограничений или полностью блокируют отдельные меры. Это вызвало опасения, что ЕС может столкнуться с ослаблением единой политики поддержки Украины и снижением давления на Москву.
Евросоюз не может вводить санкции без единогласного согласия всех стран-членов. Из-за разногласий переговоры послов ЕС в Брюсселе продолжались четыре дня, но договориться по пакету не удалось.
Греция выступила против полного пакета, если ей не разрешат перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны. Афины заявляют, что запрет может нанести ущерб греческой судоходной отрасли. Португалия и Германия потребовали исключить из пакета запрет на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Франция и Италия выступили за смягчение запрета на выдачу виз российским военнослужащим, участвовавшим в конфликте на Украине. Австрия также продолжает настаивать на разблокировке российских активов на сумму около 2 млрд евро для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank International.
По словам дипломатов ЕС, масштаб отказов стран поддержать новые ограничения стал беспрецедентным. Они опасаются, что, если каждое государство будет добиваться исключений, санкционные пакеты могут превратиться в «пустую оболочку».
20 июля Politico писало, что Еврокомиссия (ЕК) может уступить Греции в ее несогласии с несколькими положениями 21-го пакета антироссийских санкций, потому что они противоречат интересам блока в экономической сфере.
13 июля сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе.