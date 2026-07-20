Шесть стран ЕС выступили против нового пакета санкций против России

Греция выступила против полного пакета, если ей не разрешат перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны. Афины заявляют, что запрет может нанести ущерб греческой судоходной отрасли. Португалия и Германия потребовали исключить из пакета запрет на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Франция и Италия выступили за смягчение запрета на выдачу виз российским военнослужащим, участвовавшим в конфликте на Украине. Австрия также продолжает настаивать на разблокировке российских активов на сумму около 2 млрд евро для компенсации штрафа, наложенного Москвой на Raiffeisen Bank International.