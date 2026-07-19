В ЕС снижается поддержка новых санкций против России из-за ущерба бизнесу

The New York Times также писала об опасениях по поводу новых санкций в отношении России в США. Издание подчеркнуло, что американский законопроект об ужесточении ограничений усилил обеспокоенность властей страны по поводу роли доллара в мировой экономике. Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет газета, опасается, что такие шаги могут ускорить отказ от доллара.