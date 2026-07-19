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В ЕС снижается поддержка новых санкций против России из-за ущерба бизнесу

По данным FT, некоторые страны одобряют рестрикции под дипломатическим давлением
Ведомости

В странах Евросоюза (ЕС) наблюдается снижение поддержки усиления антироссийских санкций, так как государства осознают последствия таких мер для экономики и бизнеса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

«ЕС сталкивается с коллапсом поддержки новых экономических санкций против России, так как столицы стран отказываются выступать за меры, которые могли бы нанести урон их корпоративным гигантам», – подчеркнули авторы материала.

По данным издания, для одобрения действующих рестрикций также потребовались недели «препирательств». Речь, в частности, идет о запрете на импорт стали, удобрений и бриллиантов из России. Отмечается, что в отношении стран ЕС в том числе применялось дипломатическое давление.

Как пишет FT, возражения по поводу новых санкций наблюдаются в Греции, Португалии и Германии. Страны уже просили отменить запрет на покупку рыбы из России в качестве меры поддержки местной рыбоперерабатывающей промышленности.

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9 июля власти Болгарии заявили, что будут возражать против нового пакета санкций ЕС против России при наличии трех факторов: ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включения в санкционный список акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, а также мер, способных затронуть поставки запчастей для софийского метро.

13 июля сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. 

The New York Times также писала об опасениях по поводу новых санкций в отношении России в США. Издание подчеркнуло, что американский законопроект об ужесточении ограничений усилил обеспокоенность властей страны по поводу роли доллара в мировой экономике. Администрация президента США Дональда Трампа, как пишет газета, опасается, что такие шаги могут ускорить отказ от доллара.

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