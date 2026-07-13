ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России
Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания.
«Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко», – заявила Каллас (цитата по ТАСС).
По ее словам, государства ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом она отметила, что подготовлен список из 250 новых физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных санкционных режимов.
9 июня сообщалось, что Еврокомиссия предлагает включить в 21-й пакет ограничения против энергетического сектора, финансовых услуг, криптовалютной торговли и впервые – против российского рыбного промысла. Кроме того, обсуждалось введение санкций еще в отношении 170 российских физических и юридических лиц, а также ограничений на операции с 31 российским банком.
9 июля власти Болгарии заявляли, что будут возражать против нового пакета санкций при наличии трех положений: ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включения в санкционный список акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, а также мер, способных затронуть поставки запчастей для софийского метро.
10 июля Euractiv сообщал, что для достижения консенсуса Евросоюз может существенно смягчить 21-й пакет санкций, отказавшись от наиболее жестких мер, включая запрет на импорт российского СПГ и ослабив ограничения на поставки российской рыбной продукции.