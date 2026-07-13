ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

9 июня сообщалось, что Еврокомиссия предлагает включить в 21-й пакет ограничения против энергетического сектора, финансовых услуг, криптовалютной торговли и впервые – против российского рыбного промысла. Кроме того, обсуждалось введение санкций еще в отношении 170 российских физических и юридических лиц, а также ограничений на операции с 31 российским банком.