Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI889,88+0,93%RGBI112,42-0,8%CNY Бирж.11,329+0,1%IMOEX2 164,42+0,87%RGBITR751,44-0,69%
Главная / Политика /

ЕС не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

Ведомости

Главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания.

«Я сожалею, что у нас нет согласия по 21-му пакету, хотя мы находимся близко», – заявила Каллас (цитата по ТАСС).

По ее словам, государства ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом она отметила, что подготовлен список из 250 новых физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных санкционных режимов.

Euractiv: ЕС может значительно смягчить 21-й пакет антироссийских санкций

Политика / Международные отношения

9 июня сообщалось, что Еврокомиссия предлагает включить в 21-й пакет ограничения против энергетического сектора, финансовых услуг, криптовалютной торговли и впервые – против российского рыбного промысла. Кроме того, обсуждалось введение санкций еще в отношении 170 российских физических и юридических лиц, а также ограничений на операции с 31 российским банком.

9 июля власти Болгарии заявляли, что будут возражать против нового пакета санкций при наличии трех положений: ограничений в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, включения в санкционный список акционера «Лукойла» Вагита Алекперова, а также мер, способных затронуть поставки запчастей для софийского метро.

10 июля Euractiv сообщал, что для достижения консенсуса Евросоюз может существенно смягчить 21-й пакет санкций, отказавшись от наиболее жестких мер, включая запрет на импорт российского СПГ и ослабив ограничения на поставки российской рыбной продукции.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её