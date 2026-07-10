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Euractiv: ЕС может значительно смягчить 21-й пакет антироссийских санкций

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) могут не одобрить 21-й пакет санкций против России, сообщил портал Euractiv со ссылкой на высокопоставленного дипломата блока.

По данным издания, переговоры по этому вопросу продолжаются. Отмечается, что представители государств намерены достичь соглашения, чтобы передать его министрам иностранных дел 13 июля. Как пишет портал, для этого они могут лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.

9 июля правительство Болгарии заявило, что страна будет возражать против нового пакета антироссийских санкций ЕС в трех случаях. Первым пунктом стало несогласие с рестрикциями в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Второе возражение – включение в санкционный список акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Третье связано с поставками запасных частей для софийского метрополитена.

2 июля глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести новые антироссийские санкции после ночных ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по военным и околовоенным украинским объектам. Она говорила, что остановить атаки на Киев можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». Тогда же Каллас напомнила о выделении Украине 6 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд евро для укрепления обороноспособности страны.

В июне Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. «Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние», – говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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