Euractiv: ЕС может значительно смягчить 21-й пакет антироссийских санкций

По данным издания, переговоры по этому вопросу продолжаются. Отмечается, что представители государств намерены достичь соглашения, чтобы передать его министрам иностранных дел 13 июля. Как пишет портал, для этого они могут лишить документ наиболее сильных элементов, отказавшись от запрета на импорт российского СПГ и ослабив запрет на экспорт рыбы из России.