Что может войти в 21-ый пакет санкций ЕС против России

Что может войти в 21-ый пакет санкций ЕС против РоссииПод ограничения могут попасть еще 90 банков, российским бойцам хотят запретить въезд в ЕС
Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.
Еврокомиссия введет новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также предлагает запретить въезд в ЕС всем лицам, проходившим службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине.
Кроме того, ЕС намерен расширить ограничения против российского финансового сектора. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, под санкции могут попасть еще 90 российских банков и 11 криптоплатформ из России и третьих стран.
Под санкции могут попасть еще 170 российских физлиц и юрлиц. Также предлагается ограничить транзакции с 31 российским банком, пишет глава евродипломатии Кая Каллас в Х.
Она также заявила, что новый пакет предусматривает меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии.
Среди других предложений – запрет на продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа, а также ограничения на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.
2 июня Politico писало, что ЕС намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 5 июня президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций. По его словам, Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Российский лидер подчеркнул, что санкции же больше вредят тем, кто их вводит.
6 февраля ЕС принял 20-ый пакет санкций против России. Главным элементом этого пакета является запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Тогда в санкционный список включили 43 танкера, ограничили приобретение новых танкеров и ввели запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.