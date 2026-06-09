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Что может войти в 21-ый пакет санкций ЕС против России

Под ограничения могут попасть еще 90 банков, российским бойцам хотят запретить въезд в ЕС
Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Еврокомиссия представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

«Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.

  • Еврокомиссия введет новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников.

  • По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также предлагает запретить въезд в ЕС всем лицам, проходившим службу в Вооруженных силах России после начала спецоперации на Украине.

  • Кроме того, ЕС намерен расширить ограничения против российского финансового сектора. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, под санкции могут попасть еще 90 российских банков и 11 криптоплатформ из России и третьих стран.

  • Под санкции могут попасть еще 170 российских физлиц и юрлиц. Также предлагается ограничить транзакции с 31 российским банком, пишет глава евродипломатии Кая Каллас в Х.

  • Она также заявила, что новый пакет предусматривает меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, расположенных в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии.

  • Среди других предложений – запрет на продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа, а также ограничения на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

2 июня Politico писало, что ЕС намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 5 июня президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций. По его словам, Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Российский лидер подчеркнул, что санкции же больше вредят тем, кто их вводит.

6 февраля ЕС принял 20-ый пакет санкций против России. Главным элементом этого пакета является запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Тогда в санкционный список включили 43 танкера, ограничили приобретение новых танкеров и ввели запреты на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов.

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