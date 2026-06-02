Politico: ЕС отказался от полного запрета российской нефти в 21-м пакете санкций
Евросоюз (ЕС) намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки, пишет Politico со ссылкой на источники.
Срок действия текущего ограничения цен на нефть должен истечь летом 2026 г., напомнила газета. При бездействии со стороны объединения цена будет автоматически скорректирована в сторону повышения. ЕС планирует предотвратить такой сценарий, «заморозив» цену на текущем уровне.
31 мая Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. В 2025 г. ЕС принял динамический механизм, по которому ценовой потолок автоматически устанавливается каждые полгода на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий порог составляет $44,10 за баррель и подлежит пересмотру летом.