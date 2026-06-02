Politico: ЕС отказался от полного запрета российской нефти в 21-м пакете санкций

31 мая Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке. В 2025 г. ЕС принял динамический механизм, по которому ценовой потолок автоматически устанавливается каждые полгода на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий порог составляет $44,10 за баррель и подлежит пересмотру летом.