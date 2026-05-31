Bloomberg: ЕС может заморозить потолок цен на нефть РФ из-за Ирана

Из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива цены на нефть резко выросли. Как отмечают источники, следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, поднимет его как минимум до $65. Это выше предыдущего порога G7 в $60. Заморозка сохранит ценовой потолок на текущем уровне. Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года в связи с исключительными обстоятельствами на Ближнем Востоке или ограничение любого повышения до $60.