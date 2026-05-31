Bloomberg: ЕС может заморозить потолок цен на нефть РФ из-за Ирана
Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
В 2025 г. ЕС принял динамический механизм, согласно которому ценовой предел автоматически устанавливается каждые шесть месяцев на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий порог составляет $44,10 за баррель и подлежит пересмотру летом.
Из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива цены на нефть резко выросли. Как отмечают источники, следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, поднимет его как минимум до $65. Это выше предыдущего порога G7 в $60. Заморозка сохранит ценовой потолок на текущем уровне. Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года в связи с исключительными обстоятельствами на Ближнем Востоке или ограничение любого повышения до $60.
26 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Литве заявила, что Европейский союз продолжает подготовку следующего пакета санкций против России. Она также исключила возможность снятия ограничений на импорт российских и белорусских удобрений.
В 21-й пакет могут войти ограничения срока пребывания российских дипломатов в ЕС пятью годами. Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что европейским странам следует пересмотреть «красные линии» в вопросе санкций против России.
20-й пакет ЕС утвердил 23 апреля: под санкции попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, 46 судов «теневого флота», а также впервые ввели запрет на поставки станков с ЧПУ и радиооборудования в Киргизию из-за риска реэкспорта в РФ.