20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиак

20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиакРестрикции также затронут компании ВПК
Евросоюз завершил утверждение 20-го пакета санкций против России, включающего более трех десятков ограничений. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ.
«Сегодняшний пакет санкций направлен на дальнейшее ослабление российской экономики и военной машины и подтверждает непоколебимую поддержку ЕС Украины и ее народа», – отмечается в документе.
В ЕС также заявили о намерении усиливать давление, чтобы добиться от Москвы «конструктивных переговоров о справедливом и прочном мире».
«Ведомости» собрали основное о новых ограничениях.
Нефть и танкеры:
ЕС расширил санкции против перевозок российской нефти. В черный список включены 46 танкеров – общее число таких судов достигло 632.
Дополнительно вводятся обязательные проверки благонадежности при продаже танкеров, что должно осложнить расширение так называемого «теневого флота».
Также запрещены техническое обслуживание и ряд других услуг для российских танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ.
Под ограничения подпали операции с двумя российскими портами – в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии.
Финансовые услуги и криптовалюты:
ЕС вводит запрет на транзакции с 20 российскими банками.
Ограничения также распространяются на четыре финансовых учреждения в третьих странах – за обход санкций или связь с российской системой передачи финансовых сообщений.
Кроме того, вводится полный секторальный запрет на российские платформы для перевода и обмена криптоактивов.
Отдельно ЕС запретил предоставление России услуг в сфере кибербезопасности.
Военно-промышленный комплекс:
Вводятся санкции в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в разработке и производстве военной продукции, включая беспилотники.
Еще 60 организаций подпадут под усиленные экспортные ограничения на поставки товаров, «способствующих технологическому совершенствованию оборонного сектора России».
Торговые ограничения:
ЕС впервые запретил экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию, объяснив это риском реэкспорта в Россию.
Вводится квота на импорт аммиака.
Также ужесточены требования к отслеживаемости алмазов – для подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ.
Об одобрении нового пакета санкций ЕС на уровне постпредов до этого сообщал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Он отмечал, что «Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину».