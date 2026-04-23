Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,07+1,08%MSTT103,35+0,15%BISVP10,15-0,59%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Политика /

20-й пакет санкций ЕС против РФ: ограничения на танкеры, банки и аммиак

Рестрикции также затронут компании ВПК
Елена Вострикова
Максим Стулов / Ведомости
Евросоюз завершил утверждение 20-го пакета санкций против России, включающего более трех десятков ограничений. В Брюсселе назвали его крупнейшим за последние два года и подчеркнули, что меры направлены на усиление давления на экономику РФ.

«Сегодняшний пакет санкций направлен на дальнейшее ослабление российской экономики и военной машины и подтверждает непоколебимую поддержку ЕС Украины и ее народа», – отмечается в документе.

В ЕС также заявили о намерении усиливать давление, чтобы добиться от Москвы «конструктивных переговоров о справедливом и прочном мире».

«Ведомости» собрали основное о новых ограничениях.

Нефть и танкеры:

  • ЕС расширил санкции против перевозок российской нефти. В черный список включены 46 танкеров – общее число таких судов достигло 632.

  • Дополнительно вводятся обязательные проверки благонадежности при продаже танкеров, что должно осложнить расширение так называемого «теневого флота».

  • Также запрещены техническое обслуживание и ряд других услуг для российских танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ.

  • Под ограничения подпали операции с двумя российскими портами – в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом Каримун в Индонезии.

Финансовые услуги и криптовалюты:

  • ЕС вводит запрет на транзакции с 20 российскими банками.

  • Ограничения также распространяются на четыре финансовых учреждения в третьих странах – за обход санкций или связь с российской системой передачи финансовых сообщений.

  • Кроме того, вводится полный секторальный запрет на российские платформы для перевода и обмена криптоактивов.

  • Отдельно ЕС запретил предоставление России услуг в сфере кибербезопасности.

Военно-промышленный комплекс:

  • Вводятся санкции в отношении 58 компаний и связанных с ними лиц, участвующих в разработке и производстве военной продукции, включая беспилотники.

  • Еще 60 организаций подпадут под усиленные экспортные ограничения на поставки товаров, «способствующих технологическому совершенствованию оборонного сектора России».

Торговые ограничения:

  • ЕС впервые запретил экспорт станков с числовым программным управлением и радиооборудования в Киргизию, объяснив это риском реэкспорта в Россию.

  • Вводится квота на импорт аммиака.

  • Также ужесточены требования к отслеживаемости алмазов – для подтверждения, что они не были добыты, обработаны или произведены в РФ.

Об одобрении нового пакета санкций ЕС на уровне постпредов до этого сообщал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Он отмечал, что «Европа твердо, едино и непоколебимо поддерживает Украину».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь