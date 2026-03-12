Кремль: Киев и Европа препятствуют мирному процессу
Украинские и европейские власти препятствуют мирному процессу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента Франции Эмманюэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского по возможному усилению давления на РФ.
«В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», – сказал он.
Европейские столицы «тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования», считает он. По словам Пескова, идея пытаться оказывать давление на Россию «абсурдна».
«Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине», – заключил он.
11 марта Макрон заявил, что лидеры стран G7 не будут ослаблять санкции против России на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. При этом Макрон признал, что приостановка движения судов в Ормузском проливе и нарушение поставок может негативно повлиять на сельское хозяйство.
В тот же день спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Майами для переговоров с представителями США. На российско-американских переговорах обсуждалась кризисная ситуация на мировых рынках. По мнению Дмитриева, многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа.