Кремль: Киев и Европа препятствуют мирному процессу

Ведомости

Украинские и европейские власти препятствуют мирному процессу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу президента Франции Эмманюэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского по возможному усилению давления на РФ.

«В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», – сказал он.

Европейские столицы «тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования», считает он. По словам Пескова, идея пытаться оказывать давление на Россию «абсурдна». 

Венгрия не примет 20-ый пакет санкций против РФ до возобновления работы «Дружбы»

Политика / Международные отношения

«Мы продолжаем специальную военную операцию и одновременно остаемся открытыми для поиска мирного урегулирования на Украине», – заключил он.

11 марта Макрон заявил, что лидеры стран G7 не будут ослаблять санкции против России на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. При этом Макрон признал, что приостановка движения судов в Ормузском проливе и нарушение поставок может негативно повлиять на сельское хозяйство. 

В тот же день спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев посетил Майами для переговоров с представителями США. На российско-американских переговорах обсуждалась кризисная ситуация на мировых рынках. По мнению Дмитриева, многие страны, включая США, начинают лучше понимать ключевую роль российской нефти и газа.

