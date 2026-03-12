Кремль: Киев и Европа препятствуют мирному процессу

11 марта Макрон заявил, что лидеры стран G7 не будут ослаблять санкции против России на фоне проблем с поставками нефтепродуктов из-за эскалации на Ближнем Востоке. При этом Макрон признал, что приостановка движения судов в Ормузском проливе и нарушение поставок может негативно повлиять на сельское хозяйство.