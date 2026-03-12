Венгрия не примет 20-ый пакет санкций против РФ до возобновления работы «Дружбы»
Венгрия намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России до тех пор, пока Украина не возобновит работу по нефтепроводу «Дружба», заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба"», – сказал он (цитата по ТАСС).
11 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев.
В тот же день спикер украинского МИДа Георгий Тихий сказал, что группа представителей Венгрии, прибывшая для проверки нефтепровода «Дружба», не имеет официального статуса делегации и рассматривается Киевом как «туристическая».
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля рассказал, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит «Дружбу».