МИД Украины назвал «туристами» прибывших для инспекции «Дружбы» венгров

Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.