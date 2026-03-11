МИД Украины назвал «туристами» прибывших для инспекции «Дружбы» венгров
Группа представителей Венгрии, прибывшая для проверки нефтепровода «Дружба», не имеет официального статуса делегации и рассматривается Киевом как «туристическая». Об этом заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий. Он сообщил, что на территорию страны по безвизовому режиму въехала группа граждан Венгрии.
«На территории Украины эта группа лиц не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, так что точно некорректно называть их «делегацией», – подчеркнул Тихий (цитата по изданию «Страна»). Он заявил, что, таким образом, Киев считает венгерских чиновников «туристами».
Ранее госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Чепек сообщил о прибытии венгерской делегации на Украину для проверки состояния «Дружбы» и обсуждения условий возможного возобновления работы трубопровода. «Для всех нас совершенно ясно, что эта нефть принадлежит Венгерской нефтяной компании, она является венгерской собственностью», – заявил Чепек.
Глава МИД Украины Андрей Сибига 12 февраля заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен. ЕК находится в контакте с Украиной по поводу ремонта трубопровода. В Европе считают, что угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию нет, так как обе страны обладают достаточными запасами.
5 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика остановит транзит поставок на Украину через свою территорию. Такой режим продлится, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».