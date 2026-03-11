Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев.
На опубликованном видеоролике Орбан говорит по телефону со своими родственниками. Они заявляют, что им угрожают, а Орбан в ответ просит их не бояться и заверяет, что расскажет об угрозах общественности.
«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но всему есть свой предел», – написал он в Facebook
5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро.
Украино-венгерские отношения обострились из-за предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба», по которому в Венгрию поступает российская нефть. Будапешт усомнился в том, что трубопровод был поврежден. На фоне этого в Венгрии задержали семерых украинских инкассаторов Ощадбанка, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину.