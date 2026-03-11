Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев

Украино-венгерские отношения обострились из-за предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба», по которому в Венгрию поступает российская нефть. Будапешт усомнился в том, что трубопровод был поврежден. На фоне этого в Венгрии задержали семерых украинских инкассаторов Ощадбанка, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину.