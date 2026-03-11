Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об угрозах со стороны украинцев.

На опубликованном видеоролике Орбан говорит по телефону со своими родственниками. Они заявляют, что им угрожают, а Орбан в ответ просит их не бояться и заверяет, что расскажет об угрозах общественности.

«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но всему есть свой предел», – написал он в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

МИД Украины назвал «туристами» прибывших для инспекции «Дружбы» венгров

Политика / Международные новости

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро.

Украино-венгерские отношения обострились из-за предполагаемого повреждения нефтепровода «Дружба», по которому в Венгрию поступает российская нефть. Будапешт усомнился в том, что трубопровод был поврежден. На фоне этого в Венгрии задержали семерых украинских инкассаторов Ощадбанка, подозреваемых в отмывании денег. Венгерское следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её