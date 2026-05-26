Фон дер Ляйен: ЕС продолжает подготовку новых санкций против России

Европейский союз (ЕС) продолжает подготовку следующего пакета санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Литве.

«Экономика России все больше страдает от наших жестких санкций», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Фон дер Ляйен также исключила возможность снятия ограничений на импорт российских и белорусских удобрений.

13 мая ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщал, что в ЕС обсуждают возможность ограничить срок пребывания российских дипломатов на территории объединения пятью годами. Эта мера может войти в 21-й пакет санкций.

20-й пакет санкций Евросоюз утвердил 23 апреля. Под ограничения попали 20 банков, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые в ЕС связывают с «теневым флотом». Кроме того, Брюссель расширил экспортные ограничения. Впервые был введен запрет на поставки в Киргизию станков с числовым программным управлением и радиооборудования. В ЕС объяснили это риском реэкспорта продукции в Россию.

27 апреля Россия объявила об ответных мерах на 20-й пакет санкций. В МИД РФ сообщили о расширении списка представителей ЕС и ряда европейских стран, которым запрещен въезд в Россию.

